В данный момент от коронавируса COVID-19 за границей лечатся 12 граждан Украины. Еще более 700 находятся на карантине.

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В частности, украинцы проходят лечение в Германии (5 человек), Италии (2 человека), Польше (2 человека), Молдове, ОАЭ, Доминиканской Республике (по 1 гражданину Украины).

В то же время еще 5 украинцев уже излечились от COVID-19: четверо – в Японии и один в Италии.

Одна гражданка Украины скончалась за границей (в Италии 13 марта) вследствие заражения коронавирусом. Как ранее сообщалось, это 66-летняя Раиса Малышева, которая работала в указанной стране.

На карантине сейчас находятся 744 украинских гражданина: 712 в Египте в двух отелях, 16 в Бразилии, 7 в Германии, трое в Доминиканской республике, трое в ОАЕ и трое в Молдове.

Более 11 тысяч 700 украинцев уже вернулись домой.