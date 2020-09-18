Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Кравчук отметил, что безусловный доступ МККК к удерживаемым гражданам является одной из договоренностей, достигнутых советниками лидеров “нормандской четверки” во время саммита в Берлине 11 сентября. Он отметил, что договоренность выполняется Украиной.
“Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины, о чем свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине”, — сказал он.
В то же время Россия и оккупационная власть Донбасса и дальше не предоставляет МККК доступ к удерживаемым гражданам Украины и игнорирует запросы по поводу почти 200 человек.
“Все обращения относительно доступа МККК к удерживаемым гражданам Украины грубо игнорируются и не выполняются именно со стороны ОРДЛО и Российской Федерации. Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений, чтобы выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины, удалось получить ответ только в отношении одного лица!”, — подчеркнул Кравчук.
Глава делегации призвал представителей ОРДЛО предоставить доступ к “секретной донецкой тюрьме “Изоляция”, печально известной из-за пыток украинцев и нечеловеческих условий содержания, и всех других застенков”.
Он отметил, что нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, частые пытки” вызывают возмущение.
“Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК”, — добавил он.
- Напомним, 11 сентября украинская делегация, которую возглавил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, прибыла в Берлин для участия в переговорах советников лидеров стран “нормандской четверки”. Переговоры продолжались 7 часов.
- По итогам переговоров представители Украины и России обнародовали различные результаты. #Буквы сравнивали заявления сторон.
- 12 сентября председатель Офиса президента Андрей Ермак проинформировал, что была достигнута договоренность, что беспрепятственный доступ представителей Международного комитета Красного Креста к украинским гражданам на неподконтрольных территориях будет получен до конца этого месяца.