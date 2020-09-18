Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук выступил с требованием к ОРДЛО предоставить доступ Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым украинцам.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Кравчук отметил, что безусловный доступ МККК к удерживаемым гражданам является одной из договоренностей, достигнутых советниками лидеров “нормандской четверки” во время саммита в Берлине 11 сентября. Он отметил, что договоренность выполняется Украиной.

“Украина предоставляет полный и беспрепятственный доступ представителям МККК к лицам, которые обоснованно обвиняются в совершении преступлений и содержатся на территории Украины, о чем свидетельствуют письма и отчеты о работе международных гуманитарных организаций в Украине”, — сказал он.

В то же время Россия и оккупационная власть Донбасса и дальше не предоставляет МККК доступ к удерживаемым гражданам Украины и игнорирует запросы по поводу почти 200 человек.

“Все обращения относительно доступа МККК к удерживаемым гражданам Украины грубо игнорируются и не выполняются именно со стороны ОРДЛО и Российской Федерации. Недопустимо и возмутительно, что из многочисленных обращений, чтобы выяснить судьбу и посетить 175 находящихся в ОРДЛО граждан Украины, удалось получить ответ только в отношении одного лица!”, — подчеркнул Кравчук.

Глава делегации призвал представителей ОРДЛО предоставить доступ к “секретной донецкой тюрьме “Изоляция”, печально известной из-за пыток украинцев и нечеловеческих условий содержания, и всех других застенков”.

Он отметил, что нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, частые пытки” вызывают возмущение.

“Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК”, — добавил он.