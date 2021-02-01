Об этом Кравчук заявил в эфире канала “Украина 24”.

“Самым болезненным вопросом сегодня является вопрос Донбасса и Крыма. К сожалению, аннексия, война на Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному. Часто политики, которые фактически поддерживают кремлевскую политику, выдают себя за патриотов и провозглашают свои пристрастия на разных площадках. И народ буквально не может сориентироваться в том плане, а какое же совместное мнение у различных политических сил, они разошлись в коренном вопросе. Речь идет о мире и войне, жизни и смерти, редко бывает, чтобы люди так расходились. И, возможно, нам нужно будет вынести для того, чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями”, — сказал он.

Кравчук рассказал, какой должна быть цель проведения референдума.

“Я хочу высказать совместную позицию США, ОБСЕ, Швеции по вопросам Украины. Посмотрите, как было сказано и имеет важность для возможной формулировки вопроса на референдум: поиск стабильного политического урегулирования в Украине должен произойти в соответствии с принципами международного права, обязательствами ОБСЕ с уважением к полному суверенитету и территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Севастополь”, — сказал он.

Напомним, украинская сторона подготовила “План совместных шагов” для Трехсторонней контактной группы (ТКГ). План содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей в начале 2021, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.