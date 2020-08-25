Об этом сообщил в Telegram нардеп от “Слуги народа” Александр Качура.
Качура рассказал, что во вторник, 25 августа, парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства начал рассмотрение обращения руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука по поводу изменений в постановлении о местных выборах.
В среду, 26 августа, комитет проведет внеочередное заседание с участием Кравчука.
“Завтра в 11.00 проведем внеочередное заседание комитета, на которое пригласим Леонида Макаровича, а также руководителей комитетов”, — сообщил нардеп.
О каком обращении Кравчука идет речь?
Как известно, 15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября 2020 очередные местные выборы. Согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины – только на подконтрольной украинскому власти территории.
19 августа во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук проинформировал стороны о том, что обратился в парламент по поводу этого постановления.
Качура опубликовал скан-копию этого обращения. В нем указано, что Кравчук просит парламент рассмотреть вопрос о соответствии постановления закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и Минским соглашениям.
В эфире канала“Украина 24” Кравчук объяснил, что изменения текста постановления — требование российской стороны.
Москва настаивает на проведении выборов на оккупированных территориях в октябре, поскольку другое якобы является отступлением от Минских соглашений и “формулы Штайнмайера”.
“В начале не было никакой возможности договориться, потому что они были заблокированы одним вопросом, а именно: пока Верховная Рада не приведет в соответствие Закон о местных выборах с Минскими соглашениями, то дальше двигаться они не будут. Это сказал и Грызлов, и сказали все , кто присутствовал со стороны ОРДЛО”, — сказал глава делегации.
- Ранее народный депутат из фракции “Европейская Солидарность”, Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях (2014-2019) Ирина Геращенко заявила, что сейчас Украина впервые “признает”, что якобы не выполняет Минские договоренности, и принимает российский сценарий.