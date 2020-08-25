Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кравчука пригласили на заседание парламентского комитета из-за его обращение касательно выборов в ОРДЛО.

Об этом сообщил в Telegram нардеп от “Слуги народа” Александр Качура.

Качура рассказал, что во вторник, 25 августа, парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства начал рассмотрение обращения руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука по поводу изменений в постановлении о местных выборах.

В среду, 26 августа, комитет проведет внеочередное заседание с участием Кравчука.

“Завтра в 11.00 проведем внеочередное заседание комитета, на которое пригласим Леонида Макаровича, а также руководителей комитетов”, — сообщил нардеп.

О каком обращении Кравчука идет речь?

Как известно, 15 июля Верховная Рада Украины назначила на 25 октября 2020 очередные местные выборы. Согласно этому постановлению, проведение выборов невозможно на оккупированных территориях Украины – только на подконтрольной украинскому власти территории.

19 августа во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук проинформировал стороны о том, что обратился в парламент по поводу этого постановления.

Качура опубликовал скан-копию этого обращения. В нем указано, что Кравчук просит парламент рассмотреть вопрос о соответствии постановления закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и Минским соглашениям.

В эфире канала“Украина 24” Кравчук объяснил, что изменения текста постановления — требование российской стороны.

Москва настаивает на проведении выборов на оккупированных территориях в октябре, поскольку другое якобы является отступлением от Минских соглашений и “формулы Штайнмайера”.

“В начале не было никакой возможности договориться, потому что они были заблокированы одним вопросом, а именно: пока Верховная Рада не приведет в соответствие Закон о местных выборах с Минскими соглашениями, то дальше двигаться они не будут. Это сказал и Грызлов, и сказали все , кто присутствовал со стороны ОРДЛО”, — сказал глава делегации.