На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе были согласованы 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил.

Об этом по итогам переговоров проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

В заседании впервые приняли участие новоназначенный глава украинской делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук и его заместитель, бывший премьер-министр Витольд Фокин. Переговоры проходили в формате видеоконференции.

“Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля в целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни одного нарушения. В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный”, – отмечается в сообщении.

В группе по вопросам безопасности были достигнуты договоренности относительно 20 участков разминирования (в рамках обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита “нормандской четверки” от 9 декабря 2019 года).

В ОПУ отметили, что это позволит “приблизиться к проведению саммита “нормандской четверки” в Берлине”.

Украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, которое поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Кроме того, украинская делегация поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе.

При обсуждении итогов работы экономической группы отмечалось, что украинское предприятие по водообеспечению продолжит “поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории”.

“В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую запрашивали участники консультаций. Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны”, – подчеркивается в сообщении.

Что касается работы группы по политическим вопросам, то “с целью интенсификации Минского переговорного процесса… украинская сторона… подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров “нормандской четверки”, в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации “формулы Штайнмайера”.

Отдельно указано, что Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления ВР “О назначении очередных местных выборов в 2020 году” закону Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений.