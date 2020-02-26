«Крым – это Украина»: Сотрудники посольства США поделились воспоминаниями об оккупации

Сотрудники посольства США в Украине записали видеообращение к шестой годовщине незаконной аннексии Крыма, в котором рассказали, как это повлияло на их желание активно поддерживать партнерство США и Украины сегодня.

Видео опубликовано в Facebook-аккаунте посольства.

Атташе по вопросам армии и обороны полковник Томас Воффорд рассказал, что шесть лет назад он работал советником по вопросам обороны в Миссии США при НАТО.

“Я очень хорошо помню момент, когда я услышал новости о российской агрессии в Крыму. Я принимал участие в совещании Североатлантического совета, которое проводилось в воскресенье”, – добавил он.

По словам заместителя пресс-атташе Кристин Хокинс, шесть лет назад она работала в посольстве США в Москве в политическом отделе.

“Когда я и мои коллеги услышали тревожные новости о Крыме, мы сразу начали анализировать действия России, и как она пыталась оправдать свое незаконное поведение”, – рассказала она.

Атташе по вопросам культуры Шон О’Хара в то время работал пресс-атташе в американском посольстве в Варшаве.

“Я помню, как мои польские коллеги и друзья волновались: если Россия оккупирует Крым, какими могут быть ее следующие шаги?” – поделился воспоминаниями он.

Советник по экономическим вопросам Меган Боулдин в 2014 году была директором офиса по вопросам Восточной Европы в Госдепартаменте США в Вашингтоне, который занимается политикой в отношении Украины.

“Мы с коллегами начали дискуссии с Посольством Украины в Вашингтоне, с союзниками и партнерами, а также внутренние обсуждения с другими агентствами США о том, как Соединенные штаты и мир могут поддержать Украину в тот критический момент”, – вспомнила она.

Сотрудники посольства отметили, что для них честь – быть сегодня в Украине, работая бок о бок с украинцами.

“И сегодня мы вместе с народом Украины заявляем: Крым – это Украина”, – резюмировал полковник Воффорд.

#КримЦеУкраїна 🇺🇦 Американські дипломати діляться думками щодо сумних роковин агресії Росії в Криму та про те, як це вплинуло на їхнє бажання активно підтримувати партнерство США та України сьогодні. #КримЦеУкраїна 🇺🇸 U.S. Embassy staff reflect upon the somber anniversary of Russia’s aggression in Crimea and how it shaped their desire to actively support the U.S.-Ukraine partnership today. #CrimeaIsUkraine Опубликовано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Среда, 26 февраля 2020 г.