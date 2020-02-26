20:00 «Украинский киберальянс» прекратит деятельность до снятия обвинений и извинений от СБУ
19:40 44% украинцев считают, что на Донбассе – война между Украиной и РФ
19:20 В школах переименуют предмет «Защита Отечества»
19:13 Более 60% украинцев не поддерживают особый статус Донбасса, – опрос
19:05 «Крым – это Украина»: Сотрудники посольства США поделились воспоминаниями об оккупации
18:55 Американский фондовый рынок обвалился на $1,7 трлн за два дня из-за коронавируса
18:39 Конституционный суд Германии снял запрет на эвтаназию
18:12 «Манчестер Сити» в суде обжалует решение об отстранении от еврокубков
17:59 Стало известно, кто в этом году получит почетную премию «Золотая Дзига»
17:37 В Литве объявили режим экстремальной ситуации из-за коронавируса
17:28 Программисты сгенерировали «все возможные» мелодии, чтобы музыканты перестали судиться из-за авторских прав
17:20 Скалецкая рассказала, стартует ли в апреле второй этап медреформы
17:08 В Париже под феминистическими лозунгами прошел показ Christian Dior
16:42 В Италии от коронавируса умерли уже 12 людей
16:39 Расизм и ксенофобия не победят вирус: дизайнер Филлип Лим выступил в защиту азиатов
16:32 Экс-помощник президента РФ Сурков объяснил свою отставку
Партнерский материал
16:05 4 марта в Киеве презентуют промоутерскую компанию по смешанным единоборствам
16:02 Сотрудники посольства США записали обращение к годовщине аннексии Крыма
15:59 С нормальными дорогами и уборными: Зеленский объяснил, какой крымчане должны видеть Украину
15:56 Facebook запрещает рекламу, которая обещает вылечить от коронавируса
15:51 «Новый канал» просит суд исключить Варнаву со списка лиц, которые угрожают нацбезопасности
Партнерский материал
15:40 Привлечение инвестиций в Украину в фокусе форума Level UP Ukraine 2020
15:32 «Они пи*дят деньги американские»: как в ГБР обыски у Аласании объясняли
Эксклюзив
15:29 Ахметов предлагал «слугам народа» по $2 млн при голосовании по рынку электроэнергии, – источники
15:25 Стало известно, какой смартфон был самым популярным в 2019 году
15:22 В Гонконге жителям выплатят по $1200, чтоб облегчить их финансовое положение
15:08 На Донбассе погиб украинский военный
15:03 В Армении судят экс-президента Саргсяна
14:59 Трубу прорвало: как в ГБР дело против телеканала «Прямой» клепали
14:42 Билеты раскупают заранее: Сенцов рассказал о мировой премьере фильма «Номера»
14:12 От коронавируса умер первый гражданин Франции
13:59 Аваков предложил открыть для СМИ заседание Кабмина, а Гончарук увидел в этом угрозу

«Крым – это Украина»: Сотрудники посольства США поделились воспоминаниями об оккупации

Сотрудники посольства США в Украине записали видеообращение к шестой годовщине незаконной аннексии Крыма, в котором рассказали, как это повлияло на их желание активно поддерживать партнерство США и Украины сегодня.

Среда, 26 февраля 2020, 19:05

Видео опубликовано в Facebook-аккаунте посольства.

Атташе по вопросам армии и обороны полковник Томас Воффорд рассказал, что шесть лет назад он работал советником по вопросам обороны в Миссии США при НАТО.

“Я очень хорошо помню момент, когда я услышал новости о российской агрессии в Крыму. Я принимал участие в совещании Североатлантического совета, которое проводилось в воскресенье”, – добавил он.

По словам заместителя пресс-атташе Кристин Хокинс, шесть лет назад она работала в посольстве США в Москве в политическом отделе.

“Когда я и мои коллеги услышали тревожные новости о Крыме, мы сразу начали анализировать действия России, и как она пыталась оправдать свое незаконное поведение”, – рассказала она.

Атташе по вопросам культуры Шон О’Хара в то время работал пресс-атташе в американском посольстве в Варшаве.

“Я помню, как мои польские коллеги и друзья волновались: если Россия оккупирует Крым, какими могут быть ее следующие шаги?” – поделился воспоминаниями он.

Советник по экономическим вопросам Меган Боулдин в 2014 году была директором офиса по вопросам Восточной Европы в Госдепартаменте США в Вашингтоне, который занимается политикой в отношении Украины.

“Мы с коллегами начали дискуссии с Посольством Украины в Вашингтоне, с союзниками и партнерами, а также внутренние обсуждения с другими агентствами США о том, как Соединенные штаты и мир могут поддержать Украину в тот критический момент”, – вспомнила она.

Сотрудники посольства отметили, что для них честь – быть сегодня в Украине, работая бок о бок с украинцами.

“И сегодня мы вместе с народом Украины заявляем: Крым – это Украина”, – резюмировал полковник Воффорд.

#КримЦеУкраїна

🇺🇦 Американські дипломати діляться думками щодо сумних роковин агресії Росії в Криму та про те, як це вплинуло на їхнє бажання активно підтримувати партнерство США та України сьогодні. #КримЦеУкраїна

🇺🇸 U.S. Embassy staff reflect upon the somber anniversary of Russia’s aggression in Crimea and how it shaped their desire to actively support the U.S.-Ukraine partnership today. #CrimeaIsUkraine

Опубликовано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Среда, 26 февраля 2020 г.

 

  • В среду, 26 февраля, отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации. До сих пор этот день не был учрежден на уровне указа президента Украины.
  • Министерство иностранных дел Украины в годовщину незаконной аннексии Крыма Россией указало на репрессии на полуострове.
  • Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в ООН напомнил о незаконной аннексии Крыма Россией и нарушениях прав человека на полуострове.

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!