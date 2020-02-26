«Крым – это Украина»: Сотрудники посольства США поделились воспоминаниями об оккупации

Видео опубликовано в Facebook-аккаунте посольства.
Атташе по вопросам армии и обороны полковник Томас Воффорд рассказал, что шесть лет назад он работал советником по вопросам обороны в Миссии США при НАТО.
“Я очень хорошо помню момент, когда я услышал новости о российской агрессии в Крыму. Я принимал участие в совещании Североатлантического совета, которое проводилось в воскресенье”, – добавил он.
По словам заместителя пресс-атташе Кристин Хокинс, шесть лет назад она работала в посольстве США в Москве в политическом отделе.
“Когда я и мои коллеги услышали тревожные новости о Крыме, мы сразу начали анализировать действия России, и как она пыталась оправдать свое незаконное поведение”, – рассказала она.
Атташе по вопросам культуры Шон О’Хара в то время работал пресс-атташе в американском посольстве в Варшаве.
“Я помню, как мои польские коллеги и друзья волновались: если Россия оккупирует Крым, какими могут быть ее следующие шаги?” – поделился воспоминаниями он.
Советник по экономическим вопросам Меган Боулдин в 2014 году была директором офиса по вопросам Восточной Европы в Госдепартаменте США в Вашингтоне, который занимается политикой в отношении Украины.
“Мы с коллегами начали дискуссии с Посольством Украины в Вашингтоне, с союзниками и партнерами, а также внутренние обсуждения с другими агентствами США о том, как Соединенные штаты и мир могут поддержать Украину в тот критический момент”, – вспомнила она.
Сотрудники посольства отметили, что для них честь – быть сегодня в Украине, работая бок о бок с украинцами.
“И сегодня мы вместе с народом Украины заявляем: Крым – это Украина”, – резюмировал полковник Воффорд.
🇺🇦 Американські дипломати діляться думками щодо сумних роковин агресії Росії в Криму та про те, як це вплинуло на їхнє бажання активно підтримувати партнерство США та України сьогодні. #КримЦеУкраїна
🇺🇸 U.S. Embassy staff reflect upon the somber anniversary of Russia’s aggression in Crimea and how it shaped their desire to actively support the U.S.-Ukraine partnership today. #CrimeaIsUkraine
Опубликовано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Среда, 26 февраля 2020 г.
- В среду, 26 февраля, отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации. До сих пор этот день не был учрежден на уровне указа президента Украины.
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- Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в ООН напомнил о незаконной аннексии Крыма Россией и нарушениях прав человека на полуострове.