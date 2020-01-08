Согласно предварительной информации, на борту Boeing-737, который разбился в Иране, находились 11 украинцев: двое пассажиров и 9 членов экипажа.

Об этом проинформировали в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

“По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, что разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины – пассажиры, и 9 членов экипажа – также граждане Украины”, – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе СНБО проинформировали о создании оперативного штаба при Совете нацбезопасности в связи с авиакатастрофой.

В состав штаба вошли премьер-министр Украины Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов, глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Дейнеко.

Руководство оперативным штабом по поручению президента Украины осуществляет секретарь СНБО Алексей Данилов.

В данный момент подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.