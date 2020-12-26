Covid-19 Украина

обновлено 26.12.2020 в 13:02

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Киевский метрополитен закупит поезда с межвагонном проходом

Киевский метрополитен объявил международные двухэтапные торги на поставку 50 новых вагонов метро. Речь идет, в частности, о поездах с межвагонном проходом. Соглашение о закупке вагонов реализуется за счет Европейского банка реконструкции и развития.

Суббота, 26 декабря 2020, 13:25

Информация о тендере появилась на сайте банка.

Отмечается, что тендер разделили на два лота:

  • пять поездов по 5 вагонов каждый с традиционными разделенными вагонами;
  • пять поездов по 5 вагонов каждый с межвагонном проходом на всю ширину.

Вероятно, поезда с вагонами нового типа будут курсировать на новом участке Сырецко-Печерской линии, которая соединит центр Киева и Виноградарь.

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Теги: вагони, метро, метрополітен

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