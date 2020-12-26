Киевский метрополитен закупит поезда с межвагонном проходом

Информация о тендере появилась на сайте банка.
Отмечается, что тендер разделили на два лота:
- пять поездов по 5 вагонов каждый с традиционными разделенными вагонами;
- пять поездов по 5 вагонов каждый с межвагонном проходом на всю ширину.
Вероятно, поезда с вагонами нового типа будут курсировать на новом участке Сырецко-Печерской линии, которая соединит центр Киева и Виноградарь.
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