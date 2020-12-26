Киевский метрополитен закупит поезда с межвагонном проходом

Киевский метрополитен объявил международные двухэтапные торги на поставку 50 новых вагонов метро. Речь идет, в частности, о поездах с межвагонном проходом. Соглашение о закупке вагонов реализуется за счет Европейского банка реконструкции и развития.

Информация о тендере появилась на сайте банка.

Отмечается, что тендер разделили на два лота:

пять поездов по 5 вагонов каждый с традиционными разделенными вагонами;

пять поездов по 5 вагонов каждый с межвагонном проходом на всю ширину.

Вероятно, поезда с вагонами нового типа будут курсировать на новом участке Сырецко-Печерской линии, которая соединит центр Киева и Виноградарь.

В 2020 году в Бюро находок столичной подземки попало более 180 различных вещей. На количество утерянных вещей влияют время года и погодные условия. Ранее #Буквы рассказывали, что потеряли украинцы в Киевском метрополитене в 2020 году.