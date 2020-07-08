Главный санитарный врач Виктор Ляшко и журналист Дмитрий Гордон не смогли бы выиграть местные выборы у действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом говорится в материале #Букв.

По информации из последних социологических опросов, рейтинги президента Владимира Зеленского и его политической силы падают.

При этом потенциальные кандидаты в мэры Киева от партии “Слуга народа” не могут рассчитывать на победу.

“И даже уже не идет речь о том, что городу не интересны кандидаты Дубинский, Качура или Ткаченко. Там не пройдут даже такие медийно раскрученные персоны как Дмитрий Гордон и Виктор Ляшко (да, их шансы тоже меряли)”, – сказано в статье.

Как рассказали в одном из предвыборных штабов, самые лучшие перспективы на местных выборах имеет сейчас главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

“Но у него ядро 4%. Этого очень мало для старта. Максимум к чему его смогут догнать – это 16%, но этого мало, чтобы обыграть Кличко”, – говорят в штабе.

В то же время в партии “Слуга народа” признают, что не смогут получить большинство в Киевском городском совете, не имея там своего сильного лидера.