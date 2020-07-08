Об этом говорится в материале #Букв.
По информации из последних социологических опросов, рейтинги президента Владимира Зеленского и его политической силы падают.
При этом потенциальные кандидаты в мэры Киева от партии “Слуга народа” не могут рассчитывать на победу.
“И даже уже не идет речь о том, что городу не интересны кандидаты Дубинский, Качура или Ткаченко. Там не пройдут даже такие медийно раскрученные персоны как Дмитрий Гордон и Виктор Ляшко (да, их шансы тоже меряли)”, – сказано в статье.
Как рассказали в одном из предвыборных штабов, самые лучшие перспективы на местных выборах имеет сейчас главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
“Но у него ядро 4%. Этого очень мало для старта. Максимум к чему его смогут догнать – это 16%, но этого мало, чтобы обыграть Кличко”, – говорят в штабе.
В то же время в партии “Слуга народа” признают, что не смогут получить большинство в Киевском городском совете, не имея там своего сильного лидера.
- Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС), рейтинг пропрезидентской партии “Слуга народа” с апреля снизился на 4,6 % (среди респондентов, которые определились с выбором). На начало июня рейтинг составил 28 %.
- Согласно опросу КМИС, обнародованному в мае, только чуть более 20 % украинцев одобряют действия Верховной Рады и Кабинета Министров.