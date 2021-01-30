Об этом он сказал в интервью BBC News Украина.

“Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то так. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования”, – отметил Ляшко.

При этом на вопрос, есть ли вероятность, что в феврале вакцину привезут и все отложится, он ответил, что помешать могут только форс-мажорные обстоятельства.

“Есть огромное количество переменных, которые могут влиять на разные вещи. Всегда надо иметь план В. […] Я имею в виду, что когда будет перенос, то это будут какие-то форс-мажорные вещи — не отпустят партию, партия попадет в ДТП, самолет не вылетит из-за непогоды. Если мы не получим в феврале вакцину, то только из-за таких вот вещей”, – пояснил главный санврач.

Но он не уточнил, какой именно вакциной начнут делать прививки украинцам.

По словам Ляшко, вопрос в том, какая вакцина приедет первой — выделенная в рамках инициативы Covax, предоставленная Украине бесплатно, или та, которую Украина законтрактовала за бюджетные средства.