Ляшко поздравил Лукашенко с «заслуженной» победой, но после критики удалил пост

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с "заслуженной" победой на выборах, но после критики удалил пост.

Свое приветствие Ляшко опубликовал в Twitter.

“Поздравляю Александра Лукашенко с заслуженной победой на президентских выборах. Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь, чтобы не подорвать братскую Беларусь изнутри, чтобы она никогда не стала плацдармом для российской агрессии против Украины”, – написал Ляшко.

Однако после того, как Ляшко удалил пост, в комментариях под его последней публикацией начали сыпаться негативные комментарии. После удаления поста пользователи сетей начали писать негативные отзывы на своих страницах.