Ляшко поздравил Лукашенко с «заслуженной» победой, но после критики удалил пост

Свое приветствие Ляшко опубликовал в Twitter.
“Поздравляю Александра Лукашенко с заслуженной победой на президентских выборах. Сейчас самое важное – прекратить силовое противостояние, не дать проливать кровь, чтобы не подорвать братскую Беларусь изнутри, чтобы она никогда не стала плацдармом для российской агрессии против Украины”, – написал Ляшко.
Однако после того, как Ляшко удалил пост, в комментариях под его последней публикацией начали сыпаться негативные комментарии. После удаления поста пользователи сетей начали писать негативные отзывы на своих страницах.
Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.
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