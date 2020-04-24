Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире “Право на владу”.

“Я доволен тем, как работает карантин в Украине. Поскольку мы сегодня имеем результат роста количества случаев коронавирусной болезни, с которым справляется система здравоохранения. Да, мы фиксируем определенные нарушения карантина, которые дают определенные всплески, но не пиковые нагрузки и не пиковый рост, которое выходит за пределы допустимого нами пика роста”, — отметил Ляшко.

Он напомнил, что продление карантина было нужно из-за определенных нарушений на пасхальные праздники, поскольку есть риск массового заражения коронавирусом. И для примера Ляшко привел Буковину, где сейчас фиксируют новые случаи среди людей, которые посещали храмы на Вербное воскресенье.

“Поэтому и продлены карантинные мероприятия до 11 числа, поскольку были определенные нарушения карантинных мероприятий, которые могут дать свой результат, и это мы хорошо видим сегодня уже в Черновицкой области, где именно сегодня мое общение с эпидемиологами подтверждает, что большинство новых случаев регистрируется среди тех, кто на Вербное воскресенье посещал храмы и был в скоплении людей. И это приводит к тому, что именно среди них и фиксируются новые случаи коронавирусной болезни”, — подытожил Ляшко.