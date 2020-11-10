Безосновательные заявления президента Дональда Трампа о фальсификации выборов находят отклик в российских государственных СМИ. И Россия, и Китай называют американскую демократию нестабильной и уязвимой.

Об этом пишет издание The New York Times.

В течение многих лет государственная пропаганда в России и Китае изображала западную демократию как опасно хаотичную.

После необоснованных заявлений президента Трампа о том, что президентские выборы украли демократы, Москва и Пекин получили новый стимул для разговоров.

Россия воспользовалась на полную этим шансом, в то время как Китай был более сдержанным, что, возможно, отражало некий оптимизм в отношении того, что избранный президент Джозеф Р. Байден сможет стабилизировать отношения с Соединенными Штатами. Однако ни одна из стран не поздравила Байдена с победой на выборах.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Путина, назвал задержку техническим вопросом дипломатического протокола и отметил, что Путин будет готов работать с “любым избранным президентом Соединенных Штатов”. Песков сказал репортерам, что Кремль подождет, пока не закончатся оспаривания Трампом результатов выборов в суде.

“Считаем правильным дождаться официального объявления результатов”, – сказал пресс-секретарь Путина.

В программе новостей российского государственного телевидения в воскресенье вечером ведущий Дмитрий Киселев сказал, что выборы показали, что Соединенные Штаты являются “не страной, а огромной, хаотичной коммунальной квартирой с криминальным чутьем”. В политическом ток-шоу депутат Олег Морозов сказал, что американская демократия ухудшилась до такой степени, что “ею можно манипулировать, настраивать, вмешиваться в нее для достижения определенного результата”.

В России выборы строго регламентированы: в очень редких случаях претенденты на правящую партию побеждают, а популярные оппозиционные политики обычно не могут попасть в избирательные бюллетени. Но в понедельник Элла Памфилова, глава Центральной избирательной комиссии России, сказала, что изучала голосование по почте в США и решила не использовать его в России, потому что оно слишком уязвимо для мошенничества.

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“Этот анахронизм в его американской версии открывает безграничные возможности для потенциального мошенничества”, – сказала она в комментарии ТАСС, повторяя одно из любимых утверждений Трампа, хотя никаких доказательств такого мошенничества не появилось.

Кремль вполне может скучать по Трампу. Хотя президент не оправдывал надежд России на сближение Вашингтона и Москвы, его внешняя политика, ориентированная на Америку, соответствовала желанию Кремля ослабить западный альянс и расширить влияние России во всем мире.

Байден, напротив, пообещал занять более жесткую позицию в отношении России и восстановить связи с традиционными союзниками Америки. Некоторые российские аналитики отмечают, что президентство Байдена потенциально может быть выгодным, включая больший потенциал для работы с Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями и ядерной программы Ирана

Китайские официальные лица ждут официального отступления Трампа, прежде чем поздравить Байдена

Для Китая подсчет еще более сложен.

Байден был бы “более умеренным и зрелым”, чем Трамп, в вопросах международных отношений, яростно заявил националистический таблоид Global Times. Тем не менее избранный президент, похоже, полон решимости оставить в силе многие из самых жестких мер Трампа, и китайские лидеры пришли к выводу, что Соединенные Штаты по-прежнему будут непримиримо противостоять Китаю.

Southern Daily, официальная газета южной провинции Гуандун, заявила, что, хотя Байден, скорее всего, будет рассматривать Россию, а не Китай, как самую большую внешнюю угрозу для Соединенных Штатов, “нам не нужно питать иллюзий”.

Китайские государственные СМИ публиковали фотографии заколоченных витрин магазинов и полицейских, дежуривших на избирательных участках.

“Рассказ об упадке Америки был постоянным рефреном в последние месяцы, поскольку все более богатый и уверенный в себе Китай пытался представить себя остальному миру в качестве жизнеспособной альтернативы глобальному лидерству”, – отмечает The New York Times.