Даже несмотря на то, что президент Дональд Трамп все еще отказывается признать результаты выборов, избранный президент Джо Байден в понедельник запустит "агрессивный план по борьбе с пандемией".

Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, Байден заявил о создании целевой группы по борьбе с коронавирусом. Инициатива ясно дает понять, что Байден будет использовать активный переходный период для мобилизации усилий против медицинских и экономических проблем, с которыми ему придется столкнутся.

Это все происходит на фоне того, что Трамп категорически отказывается принять реальность.

Источники сообщают CNN, что помощники кампании Трампа рассматривают свою собственную агрессивную стратегию – не для того, чтобы бороться с вирусом, убившим более 237 000 американцев, – а для проведения митингов, в поддержку заявлений о том, что второй срок Трампа был украден.

Трамп не демонстрирует никакой реакции на ухудшающуюся ситуацию с COVID-19 в США.

В субботу, когда объявили о победе для Байдена, зафиксировали максимальное количество случаев заражения за сутки – 126 742 новых случая.

Вместо этого президент остается запертым в своей искусственно созданной реальности, в которой он победил на выборах, при этом выдвигая ложные заявления о краже его президентского кресла, пишет CNN.

Но в ближайшем окружении Трампа появились признаки разногласий: Джаред Кушнер, его зять и старший советник, и первая леди Мелания Трамп посоветовали Трампу смириться с проигрышем, а сыновья Дональд-младший и Эрик Трамп заставляет его продолжить борьбу.

Непримиримость Трампа и неудивительное неповиновение демократии грозят усугубить проблемы страны конституционным кризисом и прерванной передачей власти.

Многие лидеры Республиканской партии отказались поздравить Байдена или даже признать его победу, тем самым показывая, что Трамп по-прежнему оказывает огромное влияние на их партию. А ложь президента о результатах выборов может убедить многих из 70 миллионов человек, проголосовавших за него, в том, что выборы действительно были коррумпированными.

Байдену предстоит столкнуться с пиком эпидемии

Бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов доктор Скотт Готлиб заявил, что к тому времени, когда избранный президент принесет присягу 20 января, страна окажется на пике кризиса COVID-19.

В преддверии выборов Белый дом Трампа, где политикой в ​​отношении коронавируса руководит доктор Скотт Атлас, который презирает такие меры, как ношение масок, отказался от информирования американцев о вирусе.

В рабочую группу Байдена по борьбе с коронавирусом войдут хирург Вивек Мурти, бывший комиссар Управления по продовольствию и медикаментам США доктор Дэвид Кесслер и доктор Марселла Нуньес-Смит из Йельского университета. Это все говорит о том, насколько серьезно Байден подходит к выбору плана по борьбе с пандемией, которая теперь наверняка будет преобладать в первый год его президентского срока.

Трамп не в настроении уступать

Дональд Трамп до сих пор не сделал традиционного звонка избранному президенту Байдену. Пенс, который хранит молчание с субботы, также еще не контактировал с избранным вице-президентом Камалой Харрис.

Некоторые из самых яростных сторонников Трампа в Вашингтоне в воскресенье поддержали его необоснованные заявления о мошенничестве.

Очевидное намерение Трампа продолжать настаивать на своей победе может стать еще одним поводом, когда он ставит собственные нужды выше обязанностей своего офиса.

Если президент и его команда юристов не предоставят доказательства масштабного мошенничества, чего они до сих пор так и не сделали, может потребоваться немало усилий от членов семьи и высокопоставленных республиканцев, чтобы убедить Трампа, что все кончено.