Лукашенко заявил, что Интернет в Беларуси отключили из-за рубежа

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил иностранные государства в отключении интернета в республике на выборах.

Об этом он заявил на встрече с главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает “БелТА”.

“Кто-то не может успокоиться, призывает выходить на улицы. Даже из-за границы выключают Интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Наши специалисты сейчас разбираются, откуда идет блокировки. Если Интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы” , – сказал Лукашенко.

По его словам, против Беларуси “гибридно действуют по всем направлениям”, но она выстоит.

Известно, что интернет в Минске начал пропадать с утра в день президентских выборов – 9 августа, а к вечеру полностью исчез.

Напомним, в Беларуси днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, прошли массовые протесты, в результате которых были задержаны, по меньшей мере, 120 человек. СМИ также сообщают о 10 раненых.