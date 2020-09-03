Об этом сообщает “БелТА”.
Лукашенко сказал, что белорусские власти готовы отреагировать на “любые негативные телодвижения в адрес Беларуси”.
“Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую заявил, что происходит на границе”, – заявил он.
Лукашенко пояснил, что для него самое важное – “не допустить разжигания в Минске какого-то пожара”.
“Для нас самое важное – не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну”, – сказал он.
- В Беларуси продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. В соответствии с утвержденными ЦИК результатов, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%.
- 1 сентября в Минске студенты вышли на протесты у своих университетов на улицы города с требованием об освобождении политзаключенных и проведении честных выборов, их начали задерживать правоохранители.