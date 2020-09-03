Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина – в числе иностранных государств, которые оказывают влияние на внутреннюю ситуацию в его стране.

Об этом сообщает “БелТА”.

Лукашенко сказал, что белорусские власти готовы отреагировать на “любые негативные телодвижения в адрес Беларуси”.

“Оно происходит из Польши, Чехии, Литвы и Украины, что нас больше всего настораживает. Вы вчера слышали заявление министра иностранных дел России Лаврова, который уже в открытую заявил, что происходит на границе”, – заявил он.

Лукашенко пояснил, что для него самое важное – “не допустить разжигания в Минске какого-то пожара”.

“Для нас самое важное – не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну”, – сказал он.