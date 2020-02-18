Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, сегодня, 18 февраля, Майк Блумберг намерен представить свой план изменений в порядок регулирования финансовой индустрии. Некоторые детали плана оказались в распоряжении редакции.

Ожидается, что Блумберг предложит:

— введение налога на финансовые операции в размере 0,1%;

— ужесточение банковских правил (например, принудить кредиторов держать больше резервов на случай убытков);

— создание департаментом юстиции специальной группы для борьбы с корпоративной преступностью;

— слияние крупнейших американских ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac;

— укрепление Бюро финансовой защиты потребителей и “расширение его юрисдикции для включения автокредитования и кредитной отчетности”.

Журналисты отмечают, что в плане Блумберга представлены идеи, которые были бы неуместны для его соперников-демократов — сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен. Кроме того, многие идеи Блумберга касательно финансового регулирования противоречат тому, о чем он говорил ранее. Например, еще в 2011 году он жаловался, что демократы предпринимают “карательные действия” против Уолл-стрит, которые могут нанести ущерб экономике.