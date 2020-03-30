Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта со второй попытки назначила Максима Степанова главой министерства здравоохранения.

#Буквы рассказывают, что о нем известно.

Биография

Максим Степанов родился в 1975 году в городе Сковородино Амурской области (РФ).

В 1998 году окончил Донецкий государственный медицинский университет им. Максима Горького (специальность – “хирург”), в 2004 году – Киевский национальный экономический университет (“международная экономика”).

В 1999 году Степанов был назначен заместителем генерального директора компании “Торговый дом “Газ Украины” – дочки НАК “Нафтогаз-Украина”.

Два года спустя он занял пост замгендиректора ЗАО “Промышленно-финансовая компания “Вече”, а в 2003-2004 гг. работал в Государственной налоговой администрации Украины. С 2004 по 2008 год являлся главой совета директоров ООО “Республиканский правовой союз”.

С 2008 по 2010 год Степанов был первым заместителем главы Одесской областной государственной администрации Николая Сердюка, а затем, в 2011 году, занял кресло директора госпредприятия “Полиграфкомбинат “Украина”, в котором оставался до 2016 года.

21 декабря 2016 года решением Кабмина Степанов был назначен председателем Одесской ОГА. На посту он пробыл до 10 апреля 2019 года.

Женат. Жена Наталья Степанова является конечным бенефициаром семи фирм. У супругов есть сын Михаил.

Скандалы

8 апреля Президент Петр Порошенко подписал указ, согласно которому Сергей Паращенко назначается исполняющим обязанности главы Одесской облгосадминистрации. Другим указом он отстранил Максима Степанова от должности главы ОГА.

8 апреля Максим Степанов отказался покидать пост, назвав указ президента “очень странным документом”.

В апреле того же года Правительство одобрило его увольнение.

Ранее #Буквы писали, что отстраненный от должности главы Одесской облгосадминистрации Максим Степанов носит костюм марки Kiton, стоимость которого составляет около 10 тысяч долларов США.

На то, что чиновник носит костюм именно этого бренда, указывает характерная подкладка на рукавах пиджака. В одном из киевских бутиков корреспондент #Букв выяснил, что стоимость такого костюма составляет более 260 тыс. гривен (около 10 тыс. долларов).

СМИ пишут, что Максим Степанов дружит с Игорем Палицей (они также являются кумовьями) — бизнес-партнером Игоря Коломойского.

Отец Степанова поддерживал сепаратистов. В свое время Владимир Степанов входил в Партию регионов, был депутатом Славянского горсовета от “регионалов”. Голосовал на фейковом референдуме за “создание ДНР”. За подобные взгляды отец будущего на тот момент Одесского губернатора внесен в базу сайта “Миротворец”. Возглавив Одесскую область, Максим Владимирович заявил, что отца якобы заставили голосовать под дулами автоматов, вся семья Степановых “украинцы до мозга костей”.

Интересно, что после начала боевых действий в Славянске Степанов-младший поспешил вывезти своих родителей в столицу, однако родственники в Киеве не прижились, и после перехода Славянская под контроль Украины вернулись на Донбасс.

Декларация

Согласно декларации, которую Степанов подал в мае 2019 года, его жена владеет квартирой в Киеве общей площадью 340,9 кв. м и парковочным местом.

Семья нового главы Минздрава также владеет правом на аренду квартиры в Одессе площадью 196,3 кв. м.

В автопарке жены Степанова два элитных автомобиля: Lexus GX460 2013 года выпуска стоимостью 840 тыс. грн, а также Lexus LX 450 2016 года выпуска за 3 млн грн. Сам министр ездит на Range Rover за 2,7 млн грн.

Также Степановы указали более 10 дорогостоящих ювелирных изделий и часов, в том числе Rolex, Breguet, Piaget. Супруга министра задекларировала меховую шубу.

Супруги владеют несколькими компаниями. Жена Наталья Степанова является конечным бенефициаром семи фирм.

Совокупный доход семьи в 2018 году составил около 11 миллионов гривен.

Финансовые сбережения семьи составляют около 27 миллионов гривен, 103 тысячи долларов и около 30 тысяч евро. «На жизнь» в наличке у Степановых отложено 12 тысяч долларов и 160 тысяч гривен.

Напомним, сегодня Парламент уволил Илью Емца с должности министра здравоохранения. Решение об увольнении поддержал 271 нардеп.

Таким образом, Емец установил очередной рекорд непродолжительности пребывания в должности.