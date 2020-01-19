Об этом сообщил в Facebook активист Сергей Стерненко.
Запрет актер пояснил “беспощадной политикой”.
“Мне запретили въезд в Украину. Очень жаль, беспощадная политика”, – ответил он активисту.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в аннексированном Крыму.
После этого в аэропорту Запорожья представители пограничной службы не пустили в Украину нескольких российских актеров, которые прибыли рейсом из Варшавы (Польша).
В сообщении сказано, что на пункте паспортного контроля в отношении актеров сработала база данных относительно дополнительных обстоятельств пересечения ими государственной границы. Пограничники установили, что актеры незаконно посещали территорию временно оккупированного полуострова Крым.
- Ранее сообщалось, что депутаты четырех фракций требуют от Службы безопасности Украины (СБУ) не пускать в Украину российских исполнителей, которые открыто поддерживают аннексию Крыма, в частности Валерия Сюткина и Александра Серова.
- Служба безопасности Украины запретила всем трем участницам российской группы “Воровайки” въезд на территорию Украины.