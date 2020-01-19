Российский актер Марат Башаров подтвердил, что ему запретили въезд на территорию Украины.

Об этом сообщил в Facebook активист Сергей Стерненко.

Запрет актер пояснил “беспощадной политикой”.

“Мне запретили въезд в Украину. Очень жаль, беспощадная политика”, – ответил он активисту.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко, несмотря на то, что они выступали в аннексированном Крыму.

После этого в аэропорту Запорожья представители пограничной службы не пустили в Украину нескольких российских актеров, которые прибыли рейсом из Варшавы (Польша).

В сообщении сказано, что на пункте паспортного контроля в отношении актеров сработала база данных относительно дополнительных обстоятельств пересечения ими государственной границы. Пограничники установили, что актеры незаконно посещали территорию временно оккупированного полуострова Крым.