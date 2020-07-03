В мире на стадии клинических испытаний сейчас находятся 17 разных вакцин от коронавируса.

Об этом заявила эксперт по исследованиям и разработке Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Энао-Рестрепо.

В ВОЗ заявили по этому поводу, что настроены оптимистически, даже если на этапе клинических испытаний все указанные вакцины окажутся неэффективными.

“У нас есть большой конвейер с четырьмя разными типами вакцины”, – заявила эксперт.

В ВОЗ рассчитывают, что в ближайшее время на стадию клинических испытаний перейдет еще больше вакцин. Пока что в организации занимаются разработкой критериев, по которым будет оцениваться их эффективность.

На данный момент наиболее перспективной считается вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований. Ее испытывают на большом количестве людей.

Еще пять вакцин находятся во второй фазе испытаний.

Стоит отметить, что в первой фазе вакцины тестируют на здоровых людях, чтобы проверить безопасность препарата.