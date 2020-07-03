Об этом заявила эксперт по исследованиям и разработке Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Энао-Рестрепо.
В ВОЗ заявили по этому поводу, что настроены оптимистически, даже если на этапе клинических испытаний все указанные вакцины окажутся неэффективными.
“У нас есть большой конвейер с четырьмя разными типами вакцины”, – заявила эксперт.
В ВОЗ рассчитывают, что в ближайшее время на стадию клинических испытаний перейдет еще больше вакцин. Пока что в организации занимаются разработкой критериев, по которым будет оцениваться их эффективность.
На данный момент наиболее перспективной считается вакцина AZD1222, разработанная Оксфордским университетом. Она первой вступила в третью фазу клинических исследований. Ее испытывают на большом количестве людей.
Еще пять вакцин находятся во второй фазе испытаний.
Стоит отметить, что в первой фазе вакцины тестируют на здоровых людях, чтобы проверить безопасность препарата.
- Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время нет подтверждений того, что те, кто перенес заболевание коронавирусом COVID-1 и имеет антитела, защищен от повторного заражения.
- В апреле ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- По данным ВОЗ, что в настоящее время ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса.