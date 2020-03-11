Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За життя" Вадим Рабинович назвал свой визит в Москву вместе с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком и переговоры с депутатами Госдумы РФ "установлением мира".

Об этом сообщила пресс-служба ОПЗЖ.

“О мире… Сегодня каждый из коллег, стоящих здесь, внес свой вклад в установление мира. Например, господин Кузьмин представил свою интересную концепцию”, — сказал Рабинович.

Нардеп от ОПЗЖ добавил, что результаты переговоров с оккупантами рассчитывает увидеть через пару недель.

“Как относились к нашим словам россияне — посмотрим. Но все были довольны, все говорили комплементарные вещи, в том числе, когда докладывал свою концепцию господин Кузьмин. А результаты… посмотрим на них через неделю-две”, — сказал Рабинович.

В то же время председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук предположил проведение новых переговоров с оккупантами в апреле-мае.

“Мы в ближайшее время определим место и дату. Я думаю, что это будет где-то апрель-май месяц”, — сказал Медведчук.

<noscript><iframe title="Брифінг Віктора Медведчука після зустрічі делегації Міжфракційного депутатського об'єднання у Москві" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/zCDltSPUNIc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Ранее сопредседатель фракции “Оппозиционной платформы – За життя” Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве.

Ранее Вадим Рабинович разжег бурную дискуссию в соцсети, опубликовав пост о своей поездке в Москву к дочери и внуку.