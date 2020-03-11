Об этом сообщила пресс-служба ОПЗЖ.
“О мире… Сегодня каждый из коллег, стоящих здесь, внес свой вклад в установление мира. Например, господин Кузьмин представил свою интересную концепцию”, — сказал Рабинович.
Нардеп от ОПЗЖ добавил, что результаты переговоров с оккупантами рассчитывает увидеть через пару недель.
“Как относились к нашим словам россияне — посмотрим. Но все были довольны, все говорили комплементарные вещи, в том числе, когда докладывал свою концепцию господин Кузьмин. А результаты… посмотрим на них через неделю-две”, — сказал Рабинович.
В то же время председатель ОПЗЖ Виктор Медведчук предположил проведение новых переговоров с оккупантами в апреле-мае.
“Мы в ближайшее время определим место и дату. Я думаю, что это будет где-то апрель-май месяц”, — сказал Медведчук.
Ранее сопредседатель фракции “Оппозиционной платформы – За життя” Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде 9 мая в Москве.
Ранее Вадим Рабинович разжег бурную дискуссию в соцсети, опубликовав пост о своей поездке в Москву к дочери и внуку.
- Ранее сообщалось, что народный депутат от “Оппозиционной платформы — За життя” Вадим Рабинович на новогодние праздники отдыхал в Омане.
- В ноябре 2019 года Рабинович пропустил более 90% голосования в Верховной Раде.