В ярком фиолетовом платье и парике блондинки — именно таким обычно появляется на мемах в интернете Алексей Арестович, который до недавнего времени был известен как актер, а теперь — как представитель ТКГ и советник главы президентского офиса.

#Буквы рассказывают, откуда этот мем пошел.

Как известно, в октябре украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе впервые за время ее существования получила своего спикера.

Им стал Алексей Арестович. Впоследствии его же назначили советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

До своего назначения в ТКГ он был известен как военный и политический обозреватель, автор психологических семинаров и тренингов, а также как актер.

Кроме работы в киевском театре “Черный квадрат” Арестович в 2005-2012 годах снимался в украинских и российских фильмах и сериалах. Это были, в частности, т/с “Возвращение Мухтара” (3 и 7 сезоны), “Брат за брата — 2” и фильм “Не бойся, я рядом”. Именно благодаря последнему проекту Арестович стал героем мемом.

Снятая в Украине режиссером Маргаритой Майоров в 2012 году комедия “Не бойся, я рядом” рассказывает о банковском сотруднике Игоре Смирнове, роль которого и исполнил Арестович.

По сюжету, от Смирнова ушла любимая и он пытается вернуть ее. Для он договаривается с другом-журналистом и появляется с ним дома у Влада Вишневского, своего соперника, однако в необычном виде. Смирнов переоделся в некую Люсю Зайцеву — новоиспеченную певицу, и отправился так на корпоративную вечеринку Вишневского.

Популярные в Сети шутки об Арестовиче, на которых он предстает в женской одежде и парике, — скриншоты из этой ленты: