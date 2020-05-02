Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В частности, Бондаренко опубликовал переписку, которая якобы состоялась с Трофимовым.

“В следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас в последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты”, – написал контакт, подписанный как “Сергей Трофимов”. На вопрос Бондаренко, является ли это угрозой, собеседник ответил: “Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно понятно?”

“Вы забыли, в какой стране живете”, – прокомментировал Бондаренко.

После этого в Офисе Зеленского заявили, что первый заместитель руководителя ОПУ не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.

“Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы. Однако этот факт никак не повлияет на ход событий – именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями”, – отметили в пресс-службе.

В ОПУ также добавили, что по поручению президента правительство работает над программой выхода из карантина, которая начнет действовать с 11 мая в случае, если в Украине не будет зафиксирована вспышка пандемии коронавируса. Меры по смягчению карантина на данный момент утверждены, они будут действовать на всей территории Украины.

Ранее, в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс от СБУ и МВД из-за досрочного ослабления карантина. Зеленский назвал действия местных властей, попыткой заработать политический рейтинг.