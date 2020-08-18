Об этом он сообщил в Facebook.

“Друзья привезли мне туристическую палатку, спальный мешок и каремат. У меня есть вода и все необходимое”, — сказал мэр.

Побудило мэра на такой шаг возможное паломничество хасидов в Умань. Цебрий намерен объяснить президенту Зеленскому ситуацию и предостеречь от непредвиденных последствий этого паломничества.

На сайте президента есть петиция “О введении ограничения на проведение массовых религиозных празднований в г. Умани Черкасской области в сентябре 2020 года в связи с эпидемией COVID-19”.

Ранее Кабинет Министров ввел ограничение на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана — еврейского Нового года.

По словам министра Арсена Авакова, МВД инициировало введение ограничения на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана в этом году.

Аваков отметил, что Правительство “с уважением относится к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ”, однако в последние недели в Украине фиксируется рост количества больных COVID-19.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий записал видео, в котором заявил, что готов перекрыть дороги, для того чтобы не допустить приезд паломников-хасидов.