Об этом он сообщил в Facebook.
“Друзья привезли мне туристическую палатку, спальный мешок и каремат. У меня есть вода и все необходимое”, — сказал мэр.
Побудило мэра на такой шаг возможное паломничество хасидов в Умань. Цебрий намерен объяснить президенту Зеленскому ситуацию и предостеречь от непредвиденных последствий этого паломничества.
На сайте президента есть петиция “О введении ограничения на проведение массовых религиозных празднований в г. Умани Черкасской области в сентябре 2020 года в связи с эпидемией COVID-19”.
Ранее Кабинет Министров ввел ограничение на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана — еврейского Нового года.
По словам министра Арсена Авакова, МВД инициировало введение ограничения на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош ха-Шана в этом году.
Аваков отметил, что Правительство “с уважением относится к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ”, однако в последние недели в Украине фиксируется рост количества больных COVID-19.
Ранее мэр Умани Александр Цебрий записал видео, в котором заявил, что готов перекрыть дороги, для того чтобы не допустить приезд паломников-хасидов.
- 14 июля сообщалось, что в МИД решили, что приезд десятков тысяч паломников-хасидов в город Умань для празднования еврейского Нового года является невозможным из-за пандемии коронавируса.
- Но 11 августа министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов сообщил, что в сентябре в Украине ожидается массовое паломничество брацлавских хасидов в город Умань – от 5 до 10 тыс. верующих хасидов.