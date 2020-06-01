Об этом министр написал на своей странице в Facebook.
Уточняется, что межобластные автобусные перевозки с 1 июня заработали в Житомирской, Луганской, Донецкой, Одесской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях.
“Что касается других регионов – ждем решения от их областных комиссий по возможности ослабления карантина и восстановление рейсов”, – сообщил Криклий.
Также министр анонсировал запуск поездов на западную Украину с 4 июня. Речь идет о поездах Ивано-Франковск – Константиновка, Киев – Ужгород, Ковель – Киев, Хмельницкий – Киев, Ивано-Франковск – Киев.
- В Украине с 25 мая заработало метро, а с 1 июня планировалось возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что восстановление железнодорожных перевозок в Украине состоится уже на этой неделе.