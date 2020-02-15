Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что украинская власть готова к прямому диалогу с мирным населением, проживающем на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Нас убеждают, что таким действенным механизмом является прямой диалог с так называемой местными властями в ОРДЛО. Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто не признан с точки зрения международного права, а, следовательно, не может представлять местное населения Украины. К тому же я много раз общался с обычными людьми с временно оккупированных территорий. Но объективно голос Донбасса – это не только их мнение. Это еще как минимум полтора миллиона дончан и луганчан, которые были вынуждены покинуть свой родной дом”, – сказал Зеленский.

В связи с этим, по его словам, власть инициировала создание общественной диалоговой платформы “Мир Донбасса”, в которую должны быть вовлечены внутренне перемещенные лица.

“Они должны быть привлечены к консультациям на минской площадке и активно участвовать в обсуждении своего будущего в составе единой Украины”, – добавил глава государства.

Кроме того, он заявил, что местные украинские выборы должны состояться на Донбассе и в Крыму осенью 2020 года.

“Наше желание сегодня – провести местные выборы по всей территории Украины, включая отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма. Но сделать это без элементарных безопасности и политических условий, в нарушение Конституции Украины и международные стандарты демократических выборов, невозможно для нас”, – резюмировал Зеленский.