Об этом сообщается на сайте МИД.
“В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в мире и ростом числа новых случаев заболевания МИД Украины рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок за пределы Украины без крайней необходимости”, – говорится в сообщении.
Если же поездка уже запланирована или даже оплачена, МИД просит убедиться, что она на самом деле возможна. Также украинцев призывают постоянно находиться на связи с туристическим оператором и авиакомпанией, поскольку ситуация с коронавирусом в стране меняется, от чего могут меняться и правила карантина.
Наиболее полную и актуальную информацию об ограничениях МИД рекомендует запрашивать у посольств.
Также МИД призывает убедиться в том, что условия страхового полиса покроют потери, которые могут возникнуть в случае заражения.
Украинцам также рекомендуется позаботиться о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации, например, отмены обратных рейсов или вынужденного пребывания в стране дольше запланированного срока. При этом МИД рекомендует взять с собой различные платежные средства: и карточки, и наличные.
Европейский Союз с 1 июля начнет открывать границы для иностранцев из стран, которые будут соответствовать определенным критериям. Решение по поводу Украины в данный момент еще окончательно не принято Европейской комиссией. Оно также будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии.
- Ранее глава МОЗ Максим Степанов сообщал, что авиасообщение в Украине планируется возобновить с 15 июня. Однако люди, которые возвращаются из-за границы, должны проходить 14-дневную самоизоляцию.
- Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, с какими странами Украина собирается возобновить авиасообщение в первую очередь. Это, в частности, Азербайджан, Болгария, Грузия, Турция и Кипр.