Министерство юстиции США направило запрос о деятельности сына Джо Байдена Хантера в более двух десятках предприятий, среди которых украинская газовая компания Burisma.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собеседника, знакомого с налоговым расследованием Минюста США в отношении сына Джо Байдена.

Запрос направлен в рамках расследования по уплате Хантером Байденом налогов. Его вместимость указывает на большой размах расследования, отметило издание.

“Прокуроры США проверяют финансовые и международные деловые операции Хантера Байдена. Еще не известно, является ли его работа в Burisma главной частью федерального расследования, или же прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках дохода в течение последних лет”, – говорится в сообщении.

Кроме связей с Украиной, минюст США просит информацию о связи Хантера Байдена с Китаем и другие финансовые операции.

Адвокат Хантера Байдена и представитель переходной команды Джо Байдена информацию не комментируют.