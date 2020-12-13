Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собеседника, знакомого с налоговым расследованием Минюста США в отношении сына Джо Байдена.
Запрос направлен в рамках расследования по уплате Хантером Байденом налогов. Его вместимость указывает на большой размах расследования, отметило издание.
“Прокуроры США проверяют финансовые и международные деловые операции Хантера Байдена. Еще не известно, является ли его работа в Burisma главной частью федерального расследования, или же прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках дохода в течение последних лет”, – говорится в сообщении.
Кроме связей с Украиной, минюст США просит информацию о связи Хантера Байдена с Китаем и другие финансовые операции.
Адвокат Хантера Байдена и представитель переходной команды Джо Байдена информацию не комментируют.
- Напомним, ранее New York Post опубликовало компрометирующую “переписку” якобы сына вице-президента США Джо Байдена, Хантера, с украинским коллегой из компании Burisma Вадимом Пожарским.
- Впоследствии в социальной сети Facebook удалили страницу украинского нардепа Андрея Деркача, против которого ранее США ввели санкции за вмешательство в выборы президента. Это произошло после того, как он поделился материалом New York Post.
- В ноябре украинский бизнесмен сирийского происхождения Харес Юсеф признался британской газете The Times, что его попросили соврать о бизнес-сделках Хантера Байдена для причинения вреда репутации его отца — избранного президента Джо Байдена.