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Министр обороны Таран позвал журналиста Бутусова на собеседование

В четверг, 17 декабря, в Министерстве обороны Украины заявили, что глава ведомства Андрей Таран проведет личную встречу с журналистом Юрием Бутусовым. Планируется предметное обсуждение перспектив будущего сотрудничества.

Четверг, 17 декабря 2020, 20:57

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В частности, в главном оборонном ведомстве отметили, что публичный конфликт с Бутусовым был несколько эмоциональным и неуместным.

“Встреча Министра обороны с Юрием Бутусовым состоится в эту субботу, 19 декабря. Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу”, – говорится в сообщении.

Напомним, что Министерство обороны объявило, что предлагает  Юрию Бутусову занять “одну из министерских позиций в сферах, на которых сфокусировано его профессиональное внимание”.

  • После объявления о возможном назначении главреда “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова в Министерство обороны между сторонами состоялся обмен постами в соцсетях, во время которого они раскритиковали друг друга.
  • В четверг, 10 декабря, Министерство обороны Украины рассказало о деталях собеседования с журналистом Юрием Бутусовым относительно его вероятного трудоустройства.
  • 11 декабря Бутусов заявил, что подает в суд на Минобороны и требует публичных извинений. По его словам, министр обороны Андрей Таран солгал о проведении собеседования с ним и о причинах отказа в трудоустройстве. Вместо выполнения публичных обещаний Минобороны нахамило ему в социальных сетях.
  • #Буквы рассказывали, что почему депутаты хотят уволить министра обороны, а его ведомство спорит с Бутусовым.
Теги: Бутусов, Міноборони, посада, скандал

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