Министр обороны Таран позвал журналиста Бутусова на собеседование

В четверг, 17 декабря, в Министерстве обороны Украины заявили, что глава ведомства Андрей Таран проведет личную встречу с журналистом Юрием Бутусовым. Планируется предметное обсуждение перспектив будущего сотрудничества.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

В частности, в главном оборонном ведомстве отметили, что публичный конфликт с Бутусовым был несколько эмоциональным и неуместным.

“Встреча Министра обороны с Юрием Бутусовым состоится в эту субботу, 19 декабря. Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу”, – говорится в сообщении.

Напомним, что Министерство обороны объявило, что предлагает Юрию Бутусову занять “одну из министерских позиций в сферах, на которых сфокусировано его профессиональное внимание”.