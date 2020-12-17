Министр обороны Таран позвал журналиста Бутусова на собеседование

Об этом говорится в сообщении Минобороны.
В частности, в главном оборонном ведомстве отметили, что публичный конфликт с Бутусовым был несколько эмоциональным и неуместным.
“Встреча Министра обороны с Юрием Бутусовым состоится в эту субботу, 19 декабря. Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу”, – говорится в сообщении.
Напомним, что Министерство обороны объявило, что предлагает Юрию Бутусову занять “одну из министерских позиций в сферах, на которых сфокусировано его профессиональное внимание”.
- После объявления о возможном назначении главреда “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова в Министерство обороны между сторонами состоялся обмен постами в соцсетях, во время которого они раскритиковали друг друга.
- В четверг, 10 декабря, Министерство обороны Украины рассказало о деталях собеседования с журналистом Юрием Бутусовым относительно его вероятного трудоустройства.
- 11 декабря Бутусов заявил, что подает в суд на Минобороны и требует публичных извинений. По его словам, министр обороны Андрей Таран солгал о проведении собеседования с ним и о причинах отказа в трудоустройстве. Вместо выполнения публичных обещаний Минобороны нахамило ему в социальных сетях.
- #Буквы рассказывали, что почему депутаты хотят уволить министра обороны, а его ведомство спорит с Бутусовым.