Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

“Какой брать. Розовый – сердечко. Зеленый – лайк. Ни один – плачущий смайлик”, – заявил он.

При этом Малюська заявил, что жена не разрешает ему покупать розовый костюм, пока публикация не наберет 2 тысячи “сердечек”.

Министр также опубликовал фотографии ценников костюмов. Оба стоят по 1800 гривен.

Фото: Facebook/Денис Малюська

Фото: Facebook/Денис Малюська

Фото: Facebook/Денис Малюська

Фото: Facebook/Денис Малюська

Стоит отметить, что ранее Малюська уже публиковал подобные креативные фото. Так, однажды он запостил снимок обуви на рабочем столе. А когда разгорелся скандал вокруг отставки премьера Алексея Гончарука, министр обнародовал Facebook-пост в его поддержку. Пост он сопроводил фотографией с рукой, высунутой из-под стола.

  • Ранее министр юстиции Денис Малюська рассказывал, что ему приходится оправдываться перед мамой за низкую зарплату, а жене объяснять “Где деньги?”.