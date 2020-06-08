Министр юстиции Украины Денис Малюська советуется в социальной сети, какой костюм ему покупать.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

“Какой брать. Розовый – сердечко. Зеленый – лайк. Ни один – плачущий смайлик”, – заявил он.

При этом Малюська заявил, что жена не разрешает ему покупать розовый костюм, пока публикация не наберет 2 тысячи “сердечек”.

Министр также опубликовал фотографии ценников костюмов. Оба стоят по 1800 гривен.

Стоит отметить, что ранее Малюська уже публиковал подобные креативные фото. Так, однажды он запостил снимок обуви на рабочем столе. А когда разгорелся скандал вокруг отставки премьера Алексея Гончарука, министр обнародовал Facebook-пост в его поддержку. Пост он сопроводил фотографией с рукой, высунутой из-под стола.