Об этом министр написал на своей странице в Facebook.
По мнению Малюськи, Алексей Гончарук является лучшим Премьером в истории Украины.
“Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и. о.), все равно рука дотянется подписать приказ про увольнение того, кто начнет саботировать или работать в полсилы, ожидая возможной смены руководства”, – заявил он.
Министр опубликовал фотографию из своего рабочего кабинета. На снимке виднеется только его рука на письменном столе, якобы подписывающая документ. Если запечатленная на фотографии рука принадлежит Малюське, то сам он вероятнее всего находится непосредственно под столом.
Пользователи в комментариях к записи преимущественно возмущаются таким поступком министра.
Напомним, сегодня Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.
Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление Премьера Алексея Гончарука для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.
- Накануне в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети появилась запись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить Президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- Алексей Гончарук записал видеообращение после скандала с обнародованными записями “прослушки” якобы из его кабинета. Он сообщил о “массированных атаках” против Правительства в СМИ и соцсетях.
- Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия считает, что обнародованные накануне аудиозаписи с голосом якобы премьера Алексея Гончарука были смонтированы.