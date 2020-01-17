Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

По мнению Малюськи, Алексей Гончарук является лучшим Премьером в истории Украины.

“Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и. о.), все равно рука дотянется подписать приказ про увольнение того, кто начнет саботировать или работать в полсилы, ожидая возможной смены руководства”, – заявил он.

Министр опубликовал фотографию из своего рабочего кабинета. На снимке виднеется только его рука на письменном столе, якобы подписывающая документ. Если запечатленная на фотографии рука принадлежит Малюське, то сам он вероятнее всего находится непосредственно под столом.

Пользователи в комментариях к записи преимущественно возмущаются таким поступком министра.

Напомним, сегодня Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Владимиру Зеленскому.

Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление Премьера Алексея Гончарука для рассмотрения, хотя это не входит в его полномочия.