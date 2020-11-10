Минкульт против карантина выходного дня. Степанов считает, что Ткаченко пиарится

Такое заявление Степанов сделал в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.
Как известно, уже в эту среду правительство может принять предложение МОЗ о введении карантина выходного дня, во время которого будут действовать жесткие карантинные ограничения.
Министерство культуры и информполитики выступает против такого нововведения.
“Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может принести карантин выходного дня, МКИП не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей”, – считает глава министерства Александр Ткаченко.
Он отметил, что культурная сфера генерирует 2-4% ВВП, которые крайне важны для экономики страны. К тому же, по его мнению, закрытие учреждений культуры на общей статистике заболеваемости не скажется.
“Закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидем требованиям МОЗ, – решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и больше”, – добавил министр.
Глава МОЗ Максим Степанов, комментируя заявление коллеги, заявил, что Ткаченко сделал “попытку понравиться”, а также посоветовал ему вместо критики предложить механизмы поддержки для сферы культуры и креативных индустрий.
“Я читал, конечно, комментарий господина Ткаченко. Но мне кажется, что это такая хорошая попытка понравиться. Но лучше такой попытки понравиться, я считаю, предложить для креативных индустрий, каким образом им будет легче пройти эту необходимость (усиление карантина – ред.). Я очень надеюсь, что мой коллега найдет способ и предложит механизм, как его пройти”, – сказал он.
- Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести карантин выходного дня. Что будет работать?
- Министерство охраны здоровья Украины будет предлагать правительству усилить карантин, запретив развлечения в ТРЦ, бассейны и концерты.
- Одновременно в МОЗ предлагают разрешить работу детсадов и начальных классов школ в “красной” зоне карантина.