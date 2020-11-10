Минкульт против карантина выходного дня. Степанов считает, что Ткаченко пиарится

Такое заявление Степанов сделал в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Как известно, уже в эту среду правительство может принять предложение МОЗ о введении карантина выходного дня, во время которого будут действовать жесткие карантинные ограничения.

Министерство культуры и информполитики выступает против такого нововведения.

“Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может принести карантин выходного дня, МКИП не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей”, – считает глава министерства Александр Ткаченко.

Он отметил, что культурная сфера генерирует 2-4% ВВП, которые крайне важны для экономики страны. К тому же, по его мнению, закрытие учреждений культуры на общей статистике заболеваемости не скажется.

“Закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидем требованиям МОЗ, – решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и больше”, – добавил министр.

Глава МОЗ Максим Степанов, комментируя заявление коллеги, заявил, что Ткаченко сделал “попытку понравиться”, а также посоветовал ему вместо критики предложить механизмы поддержки для сферы культуры и креативных индустрий.