Covid-19 Украина

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Минкульт против карантина выходного дня. Степанов считает, что Ткаченко пиарится

Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что глава Минкульта Александр Ткаченко "пытается понравиться", когда критикует предложенные карантинные меры.

Вторник, 10 ноября 2020, 03:14

Такое заявление Степанов сделал в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Как известно, уже в эту среду правительство может принять предложение МОЗ о введении карантина выходного дня, во время которого будут действовать жесткие карантинные ограничения.

Министерство культуры и информполитики выступает против такого нововведения.

“Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий может принести карантин выходного дня, МКИП не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работников в Украине могут остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей”, – считает глава министерства Александр Ткаченко.

Он отметил, что культурная сфера генерирует 2-4% ВВП, которые крайне важны для экономики страны. К тому же, по его мнению, закрытие учреждений культуры на общей статистике заболеваемости не скажется.

“Закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидем требованиям МОЗ, – решение, которое приведет к финансовым потерям в бюджете Украины. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и больше”, – добавил министр.

Глава МОЗ Максим Степанов, комментируя заявление коллеги, заявил, что Ткаченко сделал “попытку понравиться”, а также посоветовал ему вместо критики предложить механизмы поддержки для сферы культуры и креативных индустрий.

“Я читал, конечно, комментарий господина Ткаченко. Но мне кажется, что это такая хорошая попытка понравиться. Но лучше такой попытки понравиться, я считаю, предложить для креативных индустрий, каким образом им будет легче пройти эту необходимость (усиление карантина –  ред.). Я очень надеюсь, что мой коллега найдет способ и предложит механизм, как его пройти”, – сказал он.

Теги: карантин вихідного дня, Максим Степанов, Олександр Ткаченко

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