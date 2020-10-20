Министерство культуры и информационной политики Украины рекомендует книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" к прочтению. Глава Минкульта Александр Ткаченко пообещал лично закупить часть тиража для национальных библиотек, пока скандальное дело о запрете книги находится в апелляции.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей Facebook-странице.

Ткаченко раскритиковал лидера “ОПЗЖ” Виктора Медведчука за попытки цензуры.

“Создатель “темников “решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд. Какими бы эмоциональными ни были высказывания автора, но теперь о роли кума Путина в деле осуждения советской системой украинского писателя будут знать в разы больше людей”, – написал Ткаченко.

Министр напомнил, что попытки Медведчука запретить работу журналистов спровоцировали Оранжевую революцию в 2004 году.

“Короче, МКИП рекомендует книгу к чтению. И пока дело будет в апелляции – лично закуплю часть тиража для национальных библиотек”, – добавил Ткаченко.