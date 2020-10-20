Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на своей Facebook-странице.
Ткаченко раскритиковал лидера “ОПЗЖ” Виктора Медведчука за попытки цензуры.
“Создатель “темников “решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд. Какими бы эмоциональными ни были высказывания автора, но теперь о роли кума Путина в деле осуждения советской системой украинского писателя будут знать в разы больше людей”, – написал Ткаченко.
Министр напомнил, что попытки Медведчука запретить работу журналистов спровоцировали Оранжевую революцию в 2004 году.
“Короче, МКИП рекомендует книгу к чтению. И пока дело будет в апелляции – лично закуплю часть тиража для национальных библиотек”, – добавил Ткаченко.
- Ранее Офис президента напомнил о недопустимости цензуры и назвал решение суда о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса” по иску Виктора Медведчука таким, что “удивляет формулировками”.
- Украинские пользователи Сети посмеялись над Виктором Медведчуком из-за иска против автора книги “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани. В его честь переименовали “эффект Стрейзанд”, в частности – в Википедии.
- После запрета суда на распространение книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса” весь имеющийся тираж книги раскупили “за считанные минуты”.