Эту информацию #Буквам подтвердили депутаты “Слуги народа”.

При этом эти депутаты против такого назначения и называют такое кадровое решение “наше досадное самоубийство”.

Должность министра образования остается вакантной с 4 марта, когда Правительство отправило в отставку Кабмин Алексея Гончарука. Анна Новосад, которая была министром образования и науки в Кабмине Гончарука, отказалась работать в Кабмине Шмыгаля. Сейчас обязанности министра образования и науки исполняет Любомира Мандзий.

В 2010 году Сергей Шкарлет был избран в Черниговский областной совет от Партии регионов.

“Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов. Уверен, вместе с Президентом мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов. Мы построим новую Черниговщину … “, – заявлял Шкарлет в интервью.

В 2015 Шкарлет баллотировался в облраду уже от БПП, но не избрался.

Шкарлет уже прошел собеседование с парламентским комитетом, о чем написал “Левый берег”.