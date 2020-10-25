Сегодня в день проведения местных выборов на участках были замечены не только политики, но и некоторые звезды шоубизнеса. Хотя судя по публикациям в социальных сетях украинский бомонд не был слишком активным на этих выборах.

#Буквы рассказывают, как голосовали и что пишут селебритиз о местных выборах.

Виктор Бронюк

Фронтмен группы “ТІК” и кандидат в депутаты Винницкого городского совета от “Партии Винничан” проголосовал утром.

Андрей Хливнюк

Фронтмен группы “Бумбокс” Андрей Хлывнюк призвал прийти на выборы и проголосовать. Иначе он запишет “еще большую попсятину и она вас догонит и съест”.

Андрей Курков

Писатель Андрей Курков написал, что на избирательном участке не было ажиотажа.

Артем Гагарин

Телеведущий Артем Гагарин также сообщил, что проголосовал.

“Уже проголосовал. Теперь проверим, как проходит работа интервьюеров в Киеве”.

Алла Мазур

Телеведущая уже проголосовала на местных выборах, отметив, что взяла на участок с собой паспорт, ручку и маску.

По ее словам, на участке в Киеве, где она голосовала, “все выглядит спокойно, организованно и даже трогательно”.

Тарас Тополя и Alyosha

Звездные супруги – Тарас Тополя (группа “Антитела”) и Елена Тополя (Alyosha) также пришли на избирательный участок. Пара сделала совместное фото и призвала всех поклонников отдать свои голоса за кандидатов на местных выборах.

Александр Положинский

Музыкант Александр Положинский посвятил выборам стихотворение.

Екатерина Осадчая

Телеведущая Екатерина Осадчая опубликовала фото волонтера, который проводил опрос от президента Владимира Зеленского.