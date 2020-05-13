Об этом Виталий Кличко заявил на брифинге.
“Я обращаюсь к Правительству. С 22 мая, а точнее – с 25 мая, так как это понедельник, разрешить возобновить работу метро. Мы не хотели закрывать метро. Оно работало до последнего, пока Правительство не приняло решение о его закрытии”, – заявил мэр.
По его словам, все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. “Мы будем настаивать на возобновлении работы метро”, – сказал Виталий Кличко.
Что касается идеи прохода в метро по спецпропускам, то, по мнению мэра столицы – она абсолютно утопическая.
“Мы создадим страшные толпы и будет еще хуже. Поэтому, метро должен открыться для работы в обычном режиме”, – отметил городской голова.
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