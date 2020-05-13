Соответствующее заявление он сделал во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде, сообщает корреспондент #Букв.

Так, премьера спросили, когда откроется авиасообщение, железнодорожное сообщение, будет полноценно запущен общественный транспорт и откроются детсады.

В ответ Шмыгаль заявил, что об этом говорить сейчас рано, так как коронавирус в стране пока не преодолен.

“Первое: сегодня никто ни в Европе, ни в мире не планирует больше, чем на 100 дней. И дать ответ, как будет развиваться ситуация с пандемией, с заболеваемостью и смертностью, никто в мире не может. Поэтому мы сегодня наблюдаем и делаем ретроспективный анализ и прогнозы на короткий срок. Мы видим, что сегодня ситуация еще не переломлена. Количество людей, которые выздоровели, ни разу не превысило количество тех, кто заболел. Мы все еще растем. Поэтому сегодня говорить о том, что мы преодолели коронавирус в Украине, невозможно и нельзя. Мы понимаем, что мы дошли до плато: пик и плато, когда есть равное количество заболевших каждый день”, – отметил глава Правительства.

“Дальше мы, в зависимости от ситуации – будет ли снижаться количество заболевших и увеличиваться количество выздоровевших, сможем ускорить этапы по выходу из карантина. Пока это не происходит, невозможно говорить. Потому что продолжится пик роста, и мы получим Италию и Испанию”, – добавил Шмыгаль.

Тогда премьера вновь призвали уточнить по срокам открытия детских садов. Шмыгаль же напомнил о существовании “плана поэтапного выхода из карантина”.

“Тут стоит выбор между десятками тысяч людей, которые могут погибнуть из-за коронавируса, если мы сейчас выйдем и не перейдем к адаптивному карантину… Мы должны еще дотерпеть, и хотя бы несколько недель, возможно, месяц получить позитивные результаты, когда мы снижаемся в количестве больных и растем в количестве выздоровевших… Дети – бессимптомные больные. Воспитатели в детсадах также имеют право на защиту, на здоровье. Поэтому вопрос детсадов будет рассматриваться тогда, когда и вопрос междугороднего и пригородного транспорта“, – подчеркнул премьер.

Он уточнил, что возобновление работы пригородного и междугородного транспорта может произойти лишь с третьего этапа ослабления карантина.

“К сожалению, метро и междугородние перевозки способствуют чрезвычайно быстрому и широкому распространению болезни и этой эпидемии в целом. Делают невозможной локализацию средствами адаптивного карантина. Поэтому не на втором, а лишь с третьего этапа мы сможем позволить себе вводить восстановление работы пригородного транспорта, междугородного транспорта, далее – метро… Введение сейчас приведет к вспышке”, – заявил Шмыгаль.