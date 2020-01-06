20-летняя модель заработала для жертв пожаров в Австралии более $700 тысяч, отправляя обнаженные фото всем, кто пожертвует от $10 благотворительным фондам.

Об этом активистка сообщила на своей странице в Twitter.

4 января 20-летняя Кейлен Уорд, известная в сети под ником The naked philantropist (рус. Голый филантроп) опубликовала на своей странице в Twitter обещание отправить по одной обнаженной фотографии каждому, кто перечислит 10 и более долларов благотворительным фондам, которые занимаются помощью жертвам лесных пожаров в Австралии.

“Я отправлю обнаженное фото каждому человеку, который жертвует по крайней мере 10 долларов любому из тех, кто собирает средства на пожары в Австралии. Каждые 10 долларов, которые вы жертвуете = одна обнаженная фотография от меня в ваши личные сообщения. Вы должны отправить мне подтверждение, что вы пожертвовали”, — написала она.

Всего за два дня таким образом удалось собрать более 700 тысяч долларов. Сама Кейлен не ожидала, что сумма средств, собранных благодаря ей, будет настолько большой.

“Около 700 тысяч долларов были собраны для австралийских лесных пожаров в ответ на мой твит. Это реальная жизнь?” — прокомментировала она.

В то же время девушка отметила, что из-за этой акции ей пришлось столкнуться с травлей в Интернете.

“Вы все запугиваете и преследуете людей в социальных сетях, но все же выступаете за предотвращение самоубийств. Вы удивитесь, почему так много людей убивают себя, а вы делаете Интернет невыносимым для них. Вы, ребята, сделали Интернет таким темным местом для меня. … Мне 20 лет. Я всего лишь один человек. Подумай о том, как ваше д***мо влияет на меня. Теперь подумайте о миллионах людей, делающих эти вещи со мной одновременно. Оставьте меня в покое”, — написала Кейлен.

Стоит отметить, что в Австралии уже пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется. В воскресенье, 5 января, австралийские власти приступили к оценке ущерба от лесных пожаров.