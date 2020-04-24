Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

Уточняется, что смягчать карантин в Молдове планируют с 27 апреля.

“С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при строгом соблюдении санитарных норм”, – заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

По словам главы правительства, гражданам Молдовы также будет разрешено гулять в парке группами не больше трех человек.

На данный момент в Молдове официально подтверждено 3110 случаев заражения COVID-19. При этом 84 человека в стране умерли от коронавируса.