Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.
Уточняется, что смягчать карантин в Молдове планируют с 27 апреля.
“С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров. Если это специализированный, отдельный магазин, торговля разрешена, но при строгом соблюдении санитарных норм”, – заявил премьер-министр Молдовы Ион Кику.
По словам главы правительства, гражданам Молдовы также будет разрешено гулять в парке группами не больше трех человек.
На данный момент в Молдове официально подтверждено 3110 случаев заражения COVID-19. При этом 84 человека в стране умерли от коронавируса.
- 21 апреля стало известно, что власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.
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- В Словакии смягчают карантинные ограничения. Уже со среды, 22 апреля, в государстве откроют все магазины и учреждения, площадь которых составляет меньше 300 метров квадратных. Также будут открыты рестораны и бары с работой на вынос.