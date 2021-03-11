Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что предприятие "Мотор Сич" вернут в собственность государства в ближайшее время.

Об этом шла речь на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности.

По словам секретаря, во время заседания обсуждали реализацию решения СНБО от 1 марта 2018 о неотложных мерах по защите национальных интересов государства в сфере авиационных двигателей.

“Речь идет о предприятии “Мотор Сич” в Запорожье. Принято соответствующее решение, согласно которому предприятие “Мотор Сич” будет возвращено украинскому народу, в собственность украинского государства конституционным способом в ближайшее время”, — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Совет будет разбираться с каждым аналогичным случаем в отдельном порядке. При этом государство будет компенсировать тем, кто вкладывал в такие предприятия деньги.

“Те люди, которые вложили деньги, те люди, которые вкладывали инвестиции в эти предприятия, обязательно получат соответствующую компенсацию. Это делается для национальной безопасности страны”, — добавил он.

Данилов также добавил, что защищать “оффшорные инвестиции” государство не будет.

Продажа “Мотор Сич”

Как известно, ОАО “Мотор Сич” — один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок, поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Чистый доход предприятия в первом полугодии 2020 вырос на 16,3% до 4 млрд 728 млн 900 тыс. грн.

В 2019 году китайская компания Xinwei подавала заявку на приобретение “Мотор Сич”, тогда — совместно с госконцерном “Укроборонпром”. Эта заявка была отозвана в связи с новыми договоренностями с DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского.

Летом 2019 американская газета The Wall Street Journal сообщала, что тогдашний советник американского президента Дональда Трампа планирует приехать в Киев, чтобы убедить руководство предприятия “Мотор Сич” и власть Украины не заключать соглашение с Пекином о продаже предприятия. Болтон уверен, что владение заводом поможет Китаю получить доступ к важным технологиям. 27 августа Болтон прибыл в Украину.

По мнению экспертов, визит Болтона продемонстрировал парадоксальное — совпадение интересов США и России в вопросе сделки по продаже предприятия “Мотор Сич” Китаю. При этом США заинтересованы в ослаблении Китая, а Россия — Украины.

В ноябре 2019 сообщалось, что американский бизнесмен и основатель крупной частной военной компании Blackwater ведет переговоры о покупке “Мотор Сич”.

Осенью 2020 Skyrizon, дочерняя компания Beijing Xinwei Technology Group, и DCH Group подали обновленную совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины на приобретение предприятия.

В январе 2021 Skyrizon попала в санкционный список США. Украина также ввела санкции против китайских инвесторов “Мотор Сич”. #Буквы разбирались, как эти санкции могут ударить по Украине.