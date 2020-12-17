Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.
Он уточнил, что в МОЗ “практически заканчивают” разработку национального плана по вакцинации украинцев от коронавируса.
“Я думаю, что в пятницу я уже смогу его подписать, утвердить соответствующим приказом МОЗ”, – рассказал министр.
По словам Степанова, вчера состоялось “детальное совещание” по этому плану, и в него внесли коррективы. Так, было решено вакцинировать и граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях.
“Вчера я дал задание внести соответствующие изменения в этот национальный план. Предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях. Мне кажется, что очень важно обеспечить доступ к вакцинам для украинцев, подчеркиваю, которые проживают на временно оккупированных территориях”, – отметил Степанов.
Он уточнил, что над национальным планом вакцинации, помимо украинских экспертов, работают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ.
(На видео – с 9:40)
- Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 28-30 ноября 2020 года.
- В Украине в первую очередь будут вакцинированы от коронавируса COVID-19 люди из различных групп риска (по профессиональным признакам, в связи с заболеваниями и возрастом). Это более 20 млн человек.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.