Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

Он уточнил, что в МОЗ “практически заканчивают” разработку национального плана по вакцинации украинцев от коронавируса.

“Я думаю, что в пятницу я уже смогу его подписать, утвердить соответствующим приказом МОЗ”, – рассказал министр.

По словам Степанова, вчера состоялось “детальное совещание” по этому плану, и в него внесли коррективы. Так, было решено вакцинировать и граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях.

“Вчера я дал задание внести соответствующие изменения в этот национальный план. Предусмотреть проведение вакцинации для наших граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях. Мне кажется, что очень важно обеспечить доступ к вакцинам для украинцев, подчеркиваю, которые проживают на временно оккупированных территориях”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что над национальным планом вакцинации, помимо украинских экспертов, работают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ.

(На видео – с 9:40)