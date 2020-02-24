Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент #Букв.
“На весь мир (за пределами Китая — ред.) приходится 3% случаев зарегистрированной коронавирусной болезни. Недавно наибольший всплеск зарегистрированных случае отмечен в Италии. По состоянию на 1 час сегодня было зарегистрировано 200 случаев, два из них летальные, у женщин старшего, пожилого возраста. Поэтому нами было принято решение начать температурный скрининг на пограничных постах, которые больше всего пропускают украинцев и итальянцев на территорию Украины”, — отметил Ляшко.
По словам замминистра, украинская система охраны здоровья готова оказать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.
“Система охраны здоровья готов принять случаи больных коронавирусной инфекцией и предоставить качественную медицинскую помощь”, — заверил он.
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