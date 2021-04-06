МВД: Блокировка «Апостроф», «Главком» и других СМИ Печерским судом была незаконной

В Министерстве внутренних дел проинформировали Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации о незаконности решения Печерского суда о блокировании 12 изданий, в частности "Апостроф", "Главком", "Голос" и других.

Об этом говорится в письме заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко главе комиссии Александру Животовскому, опубликованном на сайте НКРСИ.

Как сообщалось ранее, 18 февраля судья Печерского районного суда Татьяна Ильева по иску бывшего руководителя “Спецтехноэкспорта” Павла Барбула приняла решение о наложении ареста на имущественные права интеллектуальной собственности доменных имен 12 изданий, в частности “Апостроф”, “Главком”, “Голос” и другие СМИ. Доступ к этим сайтам на территории Украины был заблокирован.

Геращенко, комментируя это решение в письме, отметил, что граждане “используя несовершенство законодательства и судебной системы […] довольно успешно инициируют рассмотрение в судах и принятия неправомерных решений в своих корыстных интересах”.

Заместитель министра обратил внимание на то, что Барбул, согласно ст. 171 УПК Украины, не имел права подавать ходатайство об аресте имущества, а суд, соответственно, не имел права начинать рассмотрение, и вынесенное им решение является “ненадлежащим”.

Геращенко также отметил, что уголовное производство о нарушении журналистами неприкосновенности частной жизни Барбула, открытое 4 декабря 2020, было закрыто 10 марта в связи с отсутствием состава преступления.

21 марта, отметил Геращенко, из-за закрытия уголовного производства Печерское управление полиции направило письмо в НКРСИ с просьбой прекратить выполнение любых решений следователя, прокурора и следственного судьи, принятых в рамках уголовного производства.

Однако на тот момент следователь не знал о решении Печерского суда об аресте, указал замминистра.

Геращенко также пояснил, что решение об аресте имущества может быть обжаловано, а арест отменен полностью или частично постановлением следственного судьи