Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что Правительство еще не приняло решение о проведении всеукраинской переписи населения.

Об сообщают #Буквы со ссылкой на брифинг Дубилета.

По словам Дубилета, в Правительстве все еще идут дискуссии о том, “насколько мы можем себе позволить проводить перепись традиционным способом”.

“Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем принять решение. У нас есть разные мнения внутри команды по этому. Будем общаться со специалистами, в том числе с финансистами, потому что, к сожалению, это не простое решение, здесь нет правильно или неправильно. Есть решение, которое приходится принимать, учитывая те бюджеты, которые у нас есть”, – сказал министр.

LIVE | Брифінг міністра Кабміну Дмитра Дубілета щодо методології розрахунку чисельності населення України LIVE | Брифінг міністра Кабміну Дмитра Дубілета щодо методології розрахунку чисельності населення України Опубліковано UATV українською Четвер, 6 лютого 2020 р.