Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году совершил 8 официальных и 5 рабочих визитов в 12 иностранных государств. В то же время в Офисе президента отсутствуют данные о его поездке в Оман в начале текущего года.

Об этом говорится в ответах Офиса президента на запросы “Українських Новин”.

Согласно документу, в среднем Зеленский совершал по 2 заграничных визита в месяц. Первый рабочий визит в статусе президента произошел в европейские институции в Брюссель (Бельгия) спустя три недели после инаугурации (4-5 июня).

Там Зеленский провел встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и на данный момент уже бывшим руководством Европейского совета и Европейской комиссии.

Первый официальный визит президент Украины совершил во Францию 17 июня, где встретился с лидером этой страны Эммануэлем Макроном.

На следующий день, 18 июня, Зеленский посетил с официальным визитом Берлин, где провел первую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Также в 2019 году состоялись официальные визиты Зеленского в Турцию 7-8 августа, в Польшу 31 августа, в Латвию 16 октября, Эстонию и Литву 26-27 ноября и Азербайджан 16-17 декабря.

С рабочими визитами в 2019 году Зеленский посещал Канаду 1-3 июля (для участия в конференции “Реформы в Украине” и встречи с премьер-министром Джастином Трюдо), США 23-26 сентября (для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, на полях которой провел первую личную встречу с американским лидером Дональдом Трампом), и Японию 21-24 октября (для участия в церемонии интронизации императора Нарухито).

Единственной страной, которую Зеленский посетил дважды за год в качестве главы государства, стала Франция: там в декабре состоялась встреча в “нормандском формате” и первые двусторонние переговоры с главой РФ Владимиром Путиным.

При этом в Офисе президента не владеют информацией о визите Зеленского в Оман в начале 2020 года. В ОПУ в ответ на запрос сообщили, что публичная информация о встречах президента Украины с представителями Омана была размещена на сайте главы государства, а данными о стоимости поездки и сопровождении Зеленского располагают Государственное управление делами и Управление государственной охраны.

“Информация об остальных затронутых в вашем запросе вопросах отсутствует в Офисе президента Украины”, – сказано в ответе.

Таким образом, в ОПУ не располагают информацией о датах и статусе визита или о том, по чьей инициативе он состоялся и какими рейсами осуществлялся.

Также в Офисе президента не имеют программы визита, не знают, кто был в делегации вместе с Зеленским в Омане, и проводил ли глава государства там какие-либо встречи, кроме вышеупомянутых.