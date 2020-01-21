Журналисты телеканала "Прямой" отправились в Оман по маршруту Президента Владимира Зеленского и показали шикарные условия, в которых отдыхал Глава государства.

Об этом шла речь в специальном репортаже журналистки “Прямого” Дарьи Счастливой.

Как сообщалось ранее, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне. Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани. Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.

По информации журналистов, во время поездки в Оман Зеленский останавливался в одном из самых дорогих номеров отеля — президентском “люксе”. Эти апартамент расположены на 7 и 8 этажах отеля.

“Стоимость за сутки — от более чем 100 до 200 тысяч гривен за сутки. Это 7-й этаж, личный дворецкий. Изюминка “люкса” — огромный балкон и вид из окна”, — рассказала Счастливая.

Для гостей отеля обеспечена полная приватность — попасть на территорию Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel можно только благодаря специальной карте.

“Еще одна VIP-услуга для полной приватности — карточки, без которых невозможно никуда попасть: ни в лифт, ни на территорию, ни на этаж, где расположены бассейны и пляжи. .. SPA, что называется “по-омански”: полная приватность, эстетика… Теплый бассейн, вид на горы, массаж, релакс и все это за более чем 100 тысяч гриве в сутки, если оставаться в президентском “люксе”, где, вероятно, и жил Владимир Зеленский”, — отметила журналистка.

В стоимость проживания в таком номере включен только завтрак, другие приемы пищи — за отдельную плату. Стоимость с человека — более 1,5 тысяч гривен.

“Есть еще одна деталь, которая свидетельствует о высоком уровне отеля: он работает только на завтраках. Все остальное (обеды, ужины), особенно в ресторанах a la carte (тематические заведения при гостиницах люкс-класса) — за отдельные средства. И они немаленькие. Ужин стоит 1560 гривен за персону. Можете посмотреть сами: изысканные блюда, свежее мясо и морепродукты, сладости на различный вкус. Отдельная история — экзотические фрукты, шоколадный фонтан и подача, разнообразие блюд. Удивляет в самом деле все!”, — сказала Счастливая.

По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся Президенту не менее чем в 2,5 млн гривен.