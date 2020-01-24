Президент Украины Владимир Зеленский осуществил поездку в Оман в начале января 2020 года за чьи-то частные средства.

Об этом идет речь в официальном ответе Государственного управления делами изданию “Тексты”.

Как сообщалось ранее, 5 января СМИ опубликовали фотографии, на которых запечатлен Владимир Зеленский на территории 5-звездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — самого дорогого в султанате Оман. После сообщения в СМИ пресс-служба украинского лидера заявила, что Зеленский в ближайшие дни проведет в Омане встречи на высшем уровне.

Сперва пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель не могла ответить, с кем же у Главы государства Владимира Зеленского запланированы встречи. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с министром, который поддержал Иран в конфликте из-за ликвидиации американцами генерала Касыма Сулеймани. Глава государства обсудил с министром наращивание торгово-экономического сотрудничества между странами, хотя Оман находится в черном списке Евросоюза.

По подсчетам журналистов, отдых в Омане, без учета стоимости перелета из Киева, обошелся Президенту не менее чем в 2,5 млн гривен.

Все это время оставался открытым во вопрос о том, кто оплачивал поездку Зеленского. Офис Президента Украины в ответ на запрос журналистов касательно источников финансирования визита Зеленского в Оман заявил о перенаправлении документа в Государственное управление делами.

В свою очередь в Государственном управлении делами сообщили, ведомство не осуществляло оплату этой поездки.

“Государственное управление делами не осуществляло оплату затрат, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского В.А. в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного Авиационного предприятия “Украина”, — говорится в сообщении.

Из этого ответа следует, что на поездку Зеленского не были потрачены средства государственного бюджета, и она была осуществлена за чьи-то частные средства.

Стоит отметить, что согласно части 2 статьи 52 Закону Украины “О предотвращении коррупции” Владимир Зеленский должен был внести данные о поездке в 10-дневный срок внести информацию о тратах на поездку в свою электронную декларацию. И в случае, если оплатил ее самостоятельно (как траты, составившие более 50 прожиточных минимумов или 100 тысяч гривен), и в случае, если ее оплатил кто-либо другой (как подарок на сумму более 10 тысяч гривен).

По состоянию на 24 января соответствующая информация в декларации Главы государства отражена не была. Последнее обновление данных в документе датированы 3 января. Тогда, как сообщалось ранее, Зеленский задекларировал почти 5 млн гривен роялти от “Квартала 95”.