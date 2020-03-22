Уже в воскресенье, 22 марта, в Киев прибудет из Китая грузовой самолет Ил-76 с экспресс-тестами на коронавирус COVID-19 и масками.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По его словам, это будет только первая партия. Следующая будет доставлена из Китая в Украину спустя несколько дней.

“Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких, – ред.) и т.п. Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом… Завтра вечером (22 марта, – ред.) ожидаем самолет в Киеве!” – написал Тимошенко вечером 21 марта.

Опубліковано Kirill Timoshenko Субота, 21 березня 2020 р.

Как ранее сообщалось, самолет должен доставить из КНР:

• 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые “будут распределены по всем уголкам Украины”;

• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;

• 1 млн масок, которые “поступят в украинские аптеки”;

• 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;

• 400 тысяч экспресс-тестов;

• 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.