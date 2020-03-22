Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По его словам, это будет только первая партия. Следующая будет доставлена из Китая в Украину спустя несколько дней.
“Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких, – ред.) и т.п. Это только первая партия. Следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом… Завтра вечером (22 марта, – ред.) ожидаем самолет в Киеве!” – написал Тимошенко вечером 21 марта.
Опубліковано Kirill Timoshenko Субота, 21 березня 2020 р.
Как ранее сообщалось, самолет должен доставить из КНР:
• 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые “будут распределены по всем уголкам Украины”;
• 10 аппаратов искусственной вентиляции легких;
• 1 млн масок, которые “поступят в украинские аптеки”;
• 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции;
• 400 тысяч экспресс-тестов;
• 10 тысяч литров дезинфекционной жидкости.
- Заместитель министра охраны здоровья – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что медицинские маски должны появиться в украинских аптеках уже в эту пятницу-субботу.
- В Украину в ближайшее время поставят тесты для диагностики коронавируса COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) для более 1 млн исследований.