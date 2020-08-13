Двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве на территории Донецкой области. Один из них погиб.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке “Схід”.

Это произошло в четверг, 13 августа.

“Вследствие отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения”, – сказано в сообщении.

Теперь на месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

Точные обстоятельства трагедии пока что выясняются.

“Командование Объединенных сил и командование оперативно-тактической группировки “Восток” выражает соболезнования родным и близким погибшего”, – отметили на странице.