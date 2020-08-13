Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке “Схід”.
Это произошло в четверг, 13 августа.
“Вследствие отклонения от маршрута следования подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих из состава Объединенных сил. Один из них погиб, другой получил ранения”, – сказано в сообщении.
Теперь на месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.
Точные обстоятельства трагедии пока что выясняются.
“Командование Объединенных сил и командование оперативно-тактической группировки “Восток” выражает соболезнования родным и близким погибшего”, – отметили на странице.
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