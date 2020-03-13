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На фондовых рынках США и Британии был худший день с 1987 года

Страх инвесторов перед распространением эпидемии коронавируса привели к обвалу на рынках ценных бумаг по всем странам мира.

Пятница, 13 марта 2020, 15:11

Об этом сообщает британская служба BBC.

Уточняется, что в Великобритании рынок ценных бумаг упал на 10%, что является наиболее стремительным обвалом с 1987 года.

При этом в США упали индексы S&P 500 и Dow Jones тоже до худшего показателя с 1987 года.

Сообщается, что Европейский центробанк и Федеральная система развития США снизили процентные ставки, однако и это инвесторов не обнадежило.

После открытия фондовой биржи Нью-Йорка падение вызвало приостановку торгов. После возобновления торгов акции продолжили падение, что обрушило европейские рынки.

Индекс S&P 500 упал на 9,5%, Nasdaq – на 9,4%. В свою очередь в Германии и Франции индексы упали больше чем на 12%.

“Рынки на пределе. Никто не знает, как выглядит полная остановка экономики, даже временная”, – сказал старший аналитик портала Markets.com Нил Уилсон.

Также утверждается, что одной из причин такого обвала стало также и решение президента Дональда Трампа закрыть въезд в США из Европы.

При этом уточняется, что за последние недели мировые рынки потеряли по сравнению со своими лучшими показателями больше 20%, что может свидетельствовать о наступлении рецессии.

Помимо того, как сообщает Associated Press, наибольшие потери с 1987-го года понесли и азиатские рынки.

В частности, японский Nikkei упал на 10%, фьючерсы на Dow в Азии упали на 3%. В свою очередь гонконгский индекс Hang Seng потерял 5%, а австралийский бенчмарк упал до 8%.

  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
  • В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
  • С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.
Теги: рынки, Великобритания, коронавирус, США

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